Биолог Глазков: массового заселения Московского региона каракуртами ждать не стоит

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Массового заселения Московского региона пауками вида каракурт, также известными как "черная вдова", ждать не стоит. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, этих членистоногих уже несколько лет замечают в Москве и Подмосковье, куда они в основном попадают из Краснодарского края, Крыма, Ростовской и Оренбургской областей в том числе с поставками овощей и фруктов. Однако у них есть и другой способ распространения: молодые особи поднимаются на паутине и переносятся ветром на расстояния от 10 до 500 километров.

Таким образом, пауки могут прилететь из южного района, а если климат и кормовая база будут подходящими, то они успешно приживутся.

"Однако о массовом засилье каракуртов речи не идет, поскольку неизвестно, сможет ли он размножаться в столичном климате постоянно или это лишь сезонное явление", – заверил эксперт.

Как пояснил биолог, данный вид представляет собой черного паука с блестящим телом, длинными тонкими лапками и округлым брюшком. Самки достигают 7–15 миллиметров в длину, а самцы – 4–7 миллиметров. У молодых особей и некоторых взрослых на верхней стороне брюшка есть красные или красно-оранжевые пятна, которые с возрастом могут темнеть или почти исчезать у неполовозрелых самок.

"В Московском регионе других крупных черных пауков нет, поэтому каракурта легко идентифицировать даже без характерного рисунка", – указал Глазков.

Каракурт ядовит, но нападает на человека только в случае опасности, продолжил специалист. Особи строят гнезда в земле, и если человек случайно засунет палец в нору или придавит паука, тот может укусить. При этом самки более агрессивны и ядовиты, чем самцы. Более того, после спаривания самка съедает партнера, чтобы получить белок и питательные вещества.

При встрече с этим видом эксперт настоятельно призвал не приближаться к нему ближе чем на метр, давить или трогать его. Если паук заполз на человека, не нужно паниковать или резко двигаться, чтобы не спровоцировать укус.

В таком случае стоит дождаться, пока членистоногий уползет, или подставить палочку, по которой он сможет перебраться на другое место. Также можно подойти к дереву и прислониться к нему, чтобы паук спустился. Если же укус все-таки имел место, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

"Каракурт является единственным по-настоящему опасным пауком в Московской области. В целом у всех пауков есть ядовитые железы, которые они используют для защиты или охоты. Однако в большинстве случаев их яд не смертелен для человека", – пояснил Глазков.

Кроме каракурта, по его словам, в Москву и Подмосковье проникли и другие южные гости. Например, паук-оса (аргиопа) уже более пяти лет живет здесь, успешно размножаясь. Самки достигают 3 сантиметров, их брюшко округло-продолговатое с яркими черными поперечными полосами на желтом фоне. Самцы мельче – около 0,5 сантиметра, с узким светло-бежевым брюшком и двумя темными продольными полосками.

Аргиопа часто селится на дачных участках и уничтожает мух и комаров. Если не провоцировать ее, она будет спокойно жить, не причиняя никакого вреда, а, наоборот, помогая дачникам, заключил специалист.

О том, что смертельно опасные пауки каракурты начали расширять ареал своего обитания в России, ранее сообщало издание SHOT. В материале утверждалось, что случаи их появления уже зафиксированы в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Причем эксперты предполагают, что изменение климата может способствовать дальнейшему продвижению этих членистоногих на север и восток. Например, они могут обосноваться в Хакасии.

На сегодняшний день на юге страны произошло несколько случаев укусов каракуртов. В частности, в Астраханской области с начала года пострадали 14 человек, в Волгоградской – 7. Последний случай произошел с 15-летним подростком из Калачевского района, который был госпитализирован в тяжелом состоянии после укуса в стопу. Мальчик почувствовал острую боль, которая быстро распространилась от ноги к животу и пояснице.

При укусе в первые секунды эксперты советуют пострадавшему прижечь место горящей спичкой, чтобы разрушить яд до его всасывания в ткани. Затем необходимо немедленно обратиться за медпомощью. Яд каракурта вызывает тяжелую интоксикацию организма, судороги и может серьезно повредить сердечно-сосудистую систему.

Ранее энтомолог Александр Каширский рассказал, что в Подмосковье можно встретить южнорусского тарантула. По его словам, днем этот вид прячется в укромных местах и выползает только ночью.

Несмотря на то что нападение этого членистоногого маловероятно, эксперт предупредил об опасности яда тарантула для тех, у кого есть индивидуальная непереносимость и склонность к аллергическим реакциям.