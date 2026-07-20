Врач Кондрахин напомнил о риске заражения столбняком от диких животных

В Сети завирусилось видео россиянки, которая была вынуждена пройти курс прививок от бешенства после контакта с диким ежом. О том, как вирус может попасть в организм и каких еще животных стоит опасаться во время прогулок, разбиралась Москва 24.

Опасная прогулка

В социальных сетях стала популярной история девушки, которой пришлось пройти курс вакцинации после контакта с ежом. По словам пострадавшей, она укололась об иголку животного до крови. Родные девушки настояли на обращении к врачам, испугавшись, что у той может возникнуть бешенство.

В травмпункте пациентке назначили прививки и предложили госпитализацию для экстренного введения иммуноглобулина. Однако от последнего она отказалась, объяснив, что контакта со слюной не было, а препарат тяжелый. В результате в больнице девушке сделали несколько уколов от столбняка и бешенства.

"Почти неделю у меня болит спина. Мне тяжело дышать, повышается температура, и меня трясет. Вызываю скорую, мне делают укол и успокаивают, что это не бешенство, а реакция на прививки", – рассказала она.

Последующие три месяца пострадавшая соблюдала график прививок, перенося их легче – лишь с небольшим повышением температуры и головокружением. В финале лечения девушка призналась, что усвоила урок, и подчеркнула, что путь был непростым, но необходимым для сохранения жизни.

Случаи опасного контакта с дикими животными не единичные. Ранее стало известно, что россиянка попала в больницу после нападения белки на Мамаевом кургане, сообщило издание "КП-Волгоград".

Во время прогулки по мемориальному парку грызун внезапно залез на одежду женщины, оцарапав кожу. Сначала пострадавшая не придала этому значения, думая, что достаточно будет обработать ранки, но врачи после осмотра настояли на госпитализации.

Похожая история произошла и с жительницей Сургута. По данным телеграм-канала SHOT, во время велопрогулки в парке она остановилась покормить белку, которая в итоге запрыгнула на ногу и оставила на коже царапины, а затем укусила девушку. В результате пострадавшая была вынуждена обратиться к медикам и пройти трехмесячный курс вакцинации от бешенства.

Кандидат биологических наук Павел Глазков напомнил, что приближаться к диким животным, а тем более контактировать с ними крайне опасно. В беседе с Москвой 24 он подчеркнул, что бешенство может передаться не только при контакте с зубами, но и через слюну.





Павел Глазков кандидат биологических наук Особую опасность представляют ежи: инфицирование происходит через слюну, укус, а также через иглы, которые животное регулярно вылизывает, перенося на них потенциальную инфекцию. Если человек встретил ежа, не следует его трогать, кормить или пытаться взаимодействовать – лучше обойти стороной. Когда животное попало на территорию двора, его можно аккуратно закатить в ведро с помощью палки, используя при этом толстые перчатки.

Эксперт уточнил, что после нужно отнести незваного гостя подальше от участка. Однако летом не стоит транспортировать его слишком далеко от дачи или дома, поскольку поблизости могут быть детеныши: 200 метров достаточно.

"Лисы тоже способны переносить бешенство. Этот вид очень пластичен и быстро привыкает к человеку, начиная попрошайничать. Однако категорически запрещается подкармливать лис, чтобы не поощрять такое поведение. Кроме того, от лисы вирус также передается не только через укус, но и через слюну при облизывании", – объяснил он.



Глазков отметил, что с белками ситуация немного другая: без человеческой помощи им сложно пережить зиму, поэтому подкармливать этих грызунов можно, но соблюдая дистанцию.

"Люди часто относятся к белкам как к домашним животным – кормят с рук в парках, пытаются погладить или сделать селфи близко. Однако это дикие звери, способные нанести болезненный укус", – предупредил специалист.



Чтобы безопасно накормить грызуна, располагаться стоит на расстоянии полуметра-метра от животного, не пытаться взять его на руки и не кормить непосредственно с ладони. Оптимальный выбор – кедровые или грецкие орехи, а также фундук, уточнил Глазков.

Миндаль строго запрещен из-за содержания веществ, которые для белки смертельны. Альтернативой же служат куски свежего несоленого сала размером около сантиметра – звери с удовольствием их едят, заключил специалист.

Агрессия выходит из леса

Важно помнить, что при укусе животного нужно срочно обращаться в травмпункт, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он подчеркнул, что до приезда к медикам не рекомендуется предпринимать активных действий по обработке раны. Единственное, что можно сделать, – наложить стерильную повязку, чтобы изолировать поврежденное место от одежды и чего-либо.

"Кровь не следует останавливать: считается, что вместе с ней может выходить слюна животного, содержащая вирус. Не нужно использовать перекись водорода или другие средства", – предупредил эксперт.

Бешеное животное выходит к людям в последние дни жизни, когда вирус уже поразил его мозг. В этот период оно становится особенно опасным, потому что стремится заразить других, и активно идет на контакт с человеком. Заподозрить заболевание можно по необычному поведению: животное становится агрессивным, ведет себя странно, у него может течь пена изо рта, в то время как здоровые звери обычно избегают людей, отметил врач.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Главная опасность заболевания заключается в высокой вероятности летального исхода. После заражения температура поднимается до 40 градусов, а в итоге возникает водобоязнь: сильная жажда сопровождается судорогами при попытке пить. Появляется агрессия и навязчивые состояния, которые прогрессируют, и даже звук или соприкосновение с водой могут вызвать судороги.

Симптомы обычно начинаются через неделю, хотя инкубационный период может длиться месяц или два. При явной же агрессии со стороны животного признаки возникают в течение 1–3 суток.

"В группе риска находятся все, независимо от возраста. Поэтому крайне важно своевременно провести вакцинацию. Профилактические прививки не делаются – препарат вводится только после укуса. Вакцина, попадая в организм, опережает развитие болезни и вырабатывает иммунитет: искусственно создается защитная реакция", – разъяснил эксперт.

Кондрахин предупредил, что дикие животные могут стать источниками не только бешенства, но и других опасных инфекций. Среди них – глистные инвазии, токсоплазмоз, кишечная и синегнойная палочки, а также столбняк.