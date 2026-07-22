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22 июля, 12:40

Культура

Стартовали съемки 11-го сезона сериала "Клиника"

Фото: кадр из сериала "Клиника"; режиссеры – Майкл Спиллер, Билл Лоуренс, Адам Бернштейн; производство – 20th Television, ABC Studios, Doozer

Команда ситкома "Клиника" приступила к съемкам 11-го сезона. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте проекта в социальной сети X.

К своим ролям вернулись актеры Дональд Фэйсон, Зак Брафф и Сара Чок. Они также являются продюсерами шоу. Джуди Рейес и Джон К. МакГинли вновь перевоплотятся в Карлу и доктора Кокса.

Сюжет развернется вокруг Терка и Джей Ди, они снова будут работать вместе в больнице. Герои вынуждены будут взаимодействовать с новыми интернами и сталкиваться с изменившимся миром медицины.

Это будет уже второй сезон перезапуска ситкома. Премьера должна состояться в 2027 году.

Ранее сообщалось о начале съемок фильма "Доспехи бога – 4: Ультиматум" с актером Джеки Чаном в главной роли. Они стартовали в Казахстане. Одной из основных локаций стало урочище Бозжыра, где уже записали первые кадры кинопроекта на фоне природных ландшафтов Мангистау.

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