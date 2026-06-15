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15 июня, 12:43

Культура

Съемки фильма "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном начались в Казахстане

Фото: кадр из фильма "Доспехи Бога 3"; режиссеры – Джеки Чан, Эрик Цан; производство – Cannon Group, Golan-Globus Productions Ltd., Golden Harvest Company Ltd.

Съемки фильма "Доспехи бога 4: Ультиматум" с участием гонконгского актера Джеки Чана стартовали в Мангистауской области на западе Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Одной из основных локаций стало урочище Бозжыра, где с 7 по 12 июня съемочная группа из 35 человек записала первые кадры кинопроекта на фоне природных ландшафтов Мангистау.

Съемки планируется завершить в 2026 году, в прокат кинолента выйдет в феврале 2027-го.

Приключенческая франшиза "Доспехи Бога", состоящая из нескольких частей, повествует об охотнике за сокровищами. Фильмы серии сочетают зрелищные трюки и юмор.

Ранее стало известно, что фильм "Джон Рэмбо" выйдет в прокат 4 июня следующего года. В нем покажут жизнь молодого Рэмбо и то, как он стал культовым героем. Сюжет развернется во времена Вьетнамской войны. Главную роль исполнил Ноа Сентинео, а антагониста сыграл Джеймс Франко.

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