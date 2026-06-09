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09 июня, 17:09

Культура

Новый сезон сериала "Мажор" с Прилучным выйдет 4 июля

Фото: кадр из сериала "Мажор"; режиссеры – Константин Статский, Николай Булыгин, Максим Полинский; производство – Продюсерская компания "Среда"

Пятый сезон сериала "Мажор" с актером Павлом Прилучным в главной роли выйдет 4 июля. Новые серии станут доступны на платформе "Кинопоиск", сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

К своим ролям вернулись Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Владимир Селезнев и Любовь Толкалина.

Сюжет нового сезона развивается после событий фильма "Мажор в Дубае". Жизнь Игоря Соколовского все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием "Честные люди". Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Однако позже сам Соколовский становится жертвой крупной аферы.

В пятом сезоне появятся и новые персонажи – фокусник Костя, роль которого исполнил Антон Шаврин, и каскадерша Янка в исполнении Марии Золотухиной. Кроме того, в съемках, которые проходили в Сочи, приняли участие чемпион мира по боксу Николай Валуев и нападающий хоккейного клуба "Сочи" Даниил Сероух.

Креативным продюсером проекта стал Максим Полинский, который работает над историей "Мажора" со второго сезона. Производством занималась компания "Бар продакшн" по оригинальному формату продюсерской компании "Среда".

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