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04 июня, 16:30

Культура

Звезда "Матрицы" появится в сериале про Гарри Поттера

Фото: legion-media.com/Collection Christophel

Актер Ламбер Вильсон сообщил, что появится в сериале о Гарри Поттере, который делает телекомпания HBO. Он сыграет создателя философского камня Николаса Фламеля, передает французский телеканал TF1.

Артист напомнил, что Фламель – это единственный персонаж вселенной Гарри Поттера, который на самом деле существовал. Во Франции можно найти носящие его имя улицу и дом.

Вильсон сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов. Однако мировая слава ему пришла после роли Меровингена во франшизе "Матрица".

HBO в 2025 году объявила о съемках сериала по книгам британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике. Поттера в новой экранизации играет Доминик Маклафлин, Рона Уизли – Аластер Стаут, Гермиону Грейнджер – Арабелла Стэнтон.

Первый сезон проекта должен выйти в декабре 2026 года. Недавно стало известно, что планируются съемки второго сезона, они начнутся уже этой осенью.

Недавно стало известно, что исполнитель роли Северуса Снейпа в сериале – темнокожий британский актер Паапа Эссьеду – получал в свой адрес угрозы в связи с этой работой. В соцсетях ему писали, что "придут к нему домой" и убьют.

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