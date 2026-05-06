HR: сериал по "Гарри Поттеру" продлен на второй сезон

Фото: кадр из сериала "Гарри Поттер"; режиссер – Марк Майлод; производство – HBO

Телеканал HBO официально одобрил производство второго сезона сериальной адаптации "Гарри Поттера", не дожидаясь выхода первого. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Согласно информации журнала, съемки продолжения стартуют осенью 2026 года. Это решение было принято руководством телесети за несколько месяцев до премьеры "Философского камня", которая запланирована на 25 декабря этого года.

Кроме того, создатели шоу заявили, что намерены экранизировать каждую книгу Джоан Роулинг в формате одного полноценного сезона. При этом в Hollywood Reporter уточнили, что телевизионная версия "Тайной комнаты" пока не получила официального названия.

Ранее стало известно, что первый трейлер сериала по Гарру Поттеру стал самым просматриваемым в истории телекомпании HBO. Он набрал свыше 277 миллионов просмотров всего за 48 часов.