"Нью-Йорк" обыграл "Кливленд" и впервые с 1999 года вышел в финал НБА

Баскетбольная команда "Нью-Йорк Никс" впервые с 1999 года прошла в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В четвертом матче серии команда на выезде обыграла "Кливленд Кавальерс" со счетом 130:93.

Самым результативным на паркете стал защитник "Кливленд Кавальерс" Донован Митчелл, набравший 31 очко, сделавший 4 подбора и 1 передачу, однако его усилий не хватило. У победителей лучшим был центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший 19 очков, 14 подборов и 3 передачи.

Соперником "Никс" в финале станет победитель матча между "Оклахома" и "Сан-Антонио". Для "Нью-Йорка" нынешний финал станет первым за 27 лет. В 1999 году команда уступила титул "Сан-Антонио". Всего в активе клуба два чемпионства – в 1970 и 1973 годах.

Ранее состоялся финал Кубка России в "Лужниках" между "Спартаком" и "Краснодаром". Решающий матч прошел 24 мая в присутствии 72 978 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов турнира.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Мяч в составе москвичей забил аргентинский полузащитник Пабло Солари, а со стороны гостей – Дуглас Аугусто. В серии пенальти красно-белые оказались точнее и выиграли со счетом 4:3.

