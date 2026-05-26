Рубио заявил о возможной эскалации конфликта на Украине

Эскалация боевых действий на Украине возможна. Таким мнением поделился госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

"Опасность во всех войнах состоит в том, что по мере их продолжения всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое", – приводит его слова ТАСС.

Американский политик подчеркнул, что такое происходит во время всех войн – "мощный удар с одной стороны, еще более мощный удар в ответ".

Ранее Рубио в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердил стремление Вашингтона содействовать прекращению конфликта. Он отметил, что переговоры с Украиной не ведутся, но США готовы выполнить конструктивную роль и оказать поддержку, как только для этого появится возможность.

При этом российская сторона готова представить свои предложения к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине, сообщал директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Однако дипломат не стал уточнять, что именно включают в себя эти предложения.