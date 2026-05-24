МИД РФ: Москва готова представить свои предложения к плану США по Украине

Российская сторона готова представить свои предложения к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Полищук уточнил, что предложения могут быть представлены уже на следующей встрече. При этом чиновник не стал уточнять, что именно включают в себя эти предложения.

Ранее Полищук заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам с украинской стороной об урегулировании конфликта. По его словам, позиция Москвы хорошо известна и неизменна.

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, однако не в традиционном понимании военных побед. Политик призвал к продолжению мирных переговоров.