Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 04:35

Политика
Главная / Новости /

МИД РФ: Москва готова представить свои предложения к плану США по Украине

В МИД заявили, что у России есть предложения к плану США по Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская сторона готова представить свои предложения к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Полищук уточнил, что предложения могут быть представлены уже на следующей встрече. При этом чиновник не стал уточнять, что именно включают в себя эти предложения.

Ранее Полищук заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам с украинской стороной об урегулировании конфликта. По его словам, позиция Москвы хорошо известна и неизменна.

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, однако не в традиционном понимании военных побед. Политик призвал к продолжению мирных переговоров.

Новости мира: Рубио заявил о готовности США помочь завершить конфликт на Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика