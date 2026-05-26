Небольшой дождь и до 15 градусов ожидаются в Москве 26 мая

Температура воздуха в Москве во вторник, 26 мая, составит от 13 до 15 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 12 до 17 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 738 миллиметров ртутного столба.

Май завершится в городе холодом и почти ежедневными дождями. При этом в начале июня в столице вновь установится теплая погода. Температура воздуха в первые дни лета превысит отметку в 20 градусов.