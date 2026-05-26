Times of Israel: премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме, передает The Times of Israel со ссылкой на представителей его офиса.

Уточняется, что политик был доставлен в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник, 25 мая. Там премьер-министр получает "неопределенное стоматологическое лечение".

В последнее время здоровье политика привлекает к себе внимание граждан страны, указали журналисты. В частности, люди обвиняют Нетаньяху в "сокрытии медицинской информации".

Ранее в Сети появились кадры с израильским премьером, на которых интернет-пользователи заметили нестыковки: шесть пальцев и отсутствие зубов. После этого возникли предположения, что Нетаньяху погиб в результате иранского удара, а видео было создано искусственным интеллектом. Позднее политик опубликовал видеоролик, чтобы опровергнуть эти слухи.