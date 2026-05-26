Цифровые решения Москвы представлены на Международном форуме по безопасности

Столичные цифровые решения представлены на первом Международном форуме по безопасности в Московской области. Об этом сообщил департамент информационных технологий Москвы.

Например, на стенде столичного правительства можно больше узнать о городской системе видеонаблюдения, которая состоит из более чем 300 тысяч камер, размещенных в тех местах, где необходимо обеспечить безопасность жителей и туристов. Это в том числе подъезды жилых домов и дворы, магазины, культурные и спортивные объекты. Еще 169 тысяч камер работают на объектах транспорта Москвы.

Отмечается, что за последние 15 лет видеонаблюдение стали использовать 95% областей управления мегаполиса. 70% правонарушений расследуются правоохранителями именно благодаря городским камерам. Система распознавания лиц помогает быстро выявлять злоумышленников и находить пропавших без вести.

Также на стенде гости смогут найти информацию о Едином центре биометрических испытаний (ЕЦБИ), который был создан столичным департаментом информационных технологий и Русским биометрическим обществом. Он занимается научными исследованиями, испытаниями и оценкой самых разных решений в области компьютерного зрения. Во время первого тестирования специалисты уже проверили 7 отечественных разработок.

Представлен на форуме и Цифровой двойник города, который является точной 3D-копией Москвы и помогает принимать управленческие решения. В нем содержится свыше 9 тысяч слоев со сведениями обо всех основных отраслях городской жизни: здравоохранении, транспорте, торговле, строительстве.

Например, в одном из слоев находятся видеопотоки с городских камер, которые помогают быстро переходить от пространственного объекта к видеонаблюдению на местности. Их используют как отдельно, так и вместе с остальными аналитическими слоями.

Помимо этого, посетители увидят, как работает мобильное приложение "Амина". C 1 сентября 2025-го его необходимо устанавливать всем иностранным гражданам, которые приехали в Москву и Подмосковье на заработки в безвизовом порядке. С его помощью они могут встать на учет в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) и дистанционно отправлять органам внутренних дел информацию о месте проживания в городе, а также менять адрес.

Мобильное приложение направляет в МВД РФ данные о местоположении мигранта. Если геолокация не передается в течение трех дней, человек снимается с учета. При этом правоохранители постоянно проводят рейды для выявления нарушителей.

В рамках форума запланированы двусторонние и многосторонние встречи, XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, тематические заседания. В мероприятии примут участие свыше 180 иностранных делегаций.

Среди приглашенных гостей – секретари советов безопасности, советники глав государств по национальной безопасности, главы правоохранительных ведомств и спецслужб, представители международных организаций. Кроме того, приглашены иностранные послы, эксперты в области безопасности, представители научного сообщества.

Ранее сообщалось, что 30 мая в кластере "Ломоносов" пройдет День технологий. Он объединит представителей технологических компаний, IT-стартапов, города и образовательных учреждений, а также студентов и начинающих технических специалистов. Главной темой деловой программы станет кибербезопасность.

