Суд арестовал обвиняемого в растлении двух подростков на юго-востоке Москвы

В Москве арестовали мужчину, которого обвиняют в растлении двух подростков на юго-востоке города, сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

По данным ведомства, вечером 20 мая фигурант дела 1967 года рождения находился на детской площадке на улице Артюхиной. В этот момент он совершил развратные действия по отношению к детям 2010 года рождения.

Они рассказали о случившемся родителям, а те, в свою очередь, обратились к правоохранителям. Мужчину задержали и предъявили ему обвинения по статье "Развратные действия". Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее суд приговорил жителя Ульяновска к 8,5 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 15-летней девочкой во время сеанса массажа. В 2025 году мужчина разместил объявление о наборе моделей в возрасте от 14 до 16 лет для отработки техники массажа.

