26 мая, 10:46

Шоу-бизнес

Артемий Лебедев посоветовал "бесящемуся с жиру" миллионеру пешком дойти до Байкала

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Молодому миллионеру, который устал от жизни, стоит отправиться пешком на Байкал. Так на его жалобы в рамках шоу "Ответошная" отреагировал блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

22-летний подписчик из Москвы обратился к блогеру и признался, что не испытывает удовольствия от жизни – не хочет заниматься делами, которые раньше любил, и не играет в видеоигры, а также ему сложно искать людей с похожими интересами. При этом он добавил, что много работает и зарабатывает примерно 2 миллиона рублей в месяц.

Блогер в ответ заявил, что молодой миллионер "с жиру бесится", поскольку у него есть все, но он ничего не хочет.

"Увольтесь <...> с работы, наденьте старую одежду, возьмите котомку с небольшим количеством вещей и пешком отправляйтесь на озеро Байкал. Как раз за пару месяцев дотуда дойдете", – заявил Лебедев.

Он также подчеркнул, что подобный поступок поможет полностью переосмыслить жизнь.

Ранее Лебедев рассказал, что ему отказали в получении шенгенской визы. Он объяснил, что подавал документы через посольство Греции и получил отказ. Среди причин упоминалось решение польских властей не пускать дизайнера на территорию государства.

