В Москве задержали подозреваемого в серии краж икон из храмов

Правоохранители задержали в Москве подозреваемого в серии краж икон из храмов. Второй злоумышленник был задержан в Ярославле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в MAX.

По предварительным данным, злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению: выбирали объект, вели наблюдение, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода с места кражи.

На след подозреваемых, которыми оказались ранее судимые жители Ярославской области, вышли оперативники. Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Похищенное на сумму около полумиллиона рублей было изъято.

Возбуждены уголовные дела по статье о краже. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По словам Волк, есть основания полагать, что они могут быть причастны к совершению еще четырех аналогичных краж.

Ранее из церкви на севере Чехии украли 800-летний череп святой Здиславы Лемберкской. Правоохранители получили кадр с камеры видеонаблюдения, на котором виден силуэт с черепом в руках. Неизвестный бежал между скамьями базилики в Яблонне-в-Подьештеди.