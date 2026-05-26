Ferrari презентовала свой первый электрический автомобиль

Итальянский производитель автомобилей Ferrari показал свою первую полностью электрическую модель. Она получила название Ferrari Luce. Об этом говорится в релизе на сайте компании.

"Автомобиль расширяет модельный ряд Ferrari... и позволяет создать совершенно новый тип Ferrari – то, что стало возможным только благодаря полностью электрической архитектуре", – подчеркнули представители автогиганта.

Презентация прошла в Риме. Новая модель представляет собой полноприводную четырехдверную машину. Дизайном занималась американская компания LoveFrom под руководством экс-руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва и Марка Ньюсона. Электромобиль может разогнаться за 2,5 секунды до 100 километров в час, а его максимальная скорость превышает 310 километров в час.

Телеканал CNN уточнил, что Luce стоит 550 тысяч евро, или 640 тысяч долларов. Продажи могут начаться в четвертом квартале 2026 года. Однако, по последним данным торгов, акции Ferrari падают в цене на 6% на фоне презентации новой модели.

Другие компании в Европе пока что отказались от электромобилей из-за слабого спроса. Например, в феврале этого года представители Lamborghini заявили о приостановке планов выпуска электрической модели в пользу гибридных. А немецкая Porsche AG в сентябре 2025-го отложила выпуск полностью электрических моделей машин на более поздний срок.

