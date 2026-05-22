22 мая, 22:23

Транспорт

Модель Omoda C5 войдет в перечень автомобилей для такси

Фото: omoda.ru

Модель Omoda C5 калужского производства войдет в перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

Там отметили, что список может регулярно пополняться новыми машинами при локализации моделей. Для того чтобы войти в перечень, авто должно соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.

В частности, число баллов локализации должно соответствовать указанному кабмином порогу для госзакупок. Второй критерий – машина создана в рамках СПИК, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года, третий – авто произведено в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025-го, но оно допущено к использованию в такси правительством РФ.

Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей для такси в мае прошлого года. Он вступил в силу 1 марта 2026-го, но в некоторых регионах его отсрочили. Например, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе (СФО) новые правила начнут действовать только с 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 2030-го.

В перечень вошли в том числе автомобили марок "Москвич", Lada, Niva, УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah.

транспорт авто

