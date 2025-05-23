Путин подписал закон о локализации машин такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин подписал закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, автомобили будут включаться в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Машина должна набрать необходимое число баллов локализации либо должна быть создана в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Если транспорт создан в рамках контракта, заключенного после этой даты, то кабмин все равно имеет возможность разрешить использовать автомобиль в качестве такси.

С 1 января 2033 года число набранных баллов локализации станет единственным вариантом для внесения в реестр.

Система баллов показывает, насколько автомобиль произведен в России. Чем больше деталей и операций проведено в стране, тем выше рейтинг. Например, сварка кузова даст 400 баллов, окраска – 500 баллов, использование российского металла в объеме не менее 70% от массы кузова – еще 200 баллов.

Степень локализации учитывается при заключении госконтрактов. Для участия в тендерах на госзакупки автомобиль должен достигнуть определенного числа баллов. С 1 января 2023 года минимальный порог составляет 3 200 баллов, но с 2027 года планку поднимут до 3 500 баллов, а к 2028-му – до 3 700 баллов.

Закон о локализации такси вступит в силу с 1 марта 2026 года, но в ряде российских регионов его отсрочат до 2030 года. В Калининградской области и Сибирском федеральном округе (СФО) требования к такси начнут действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 1 марта 2030 года.

Ранее в Москве приняли закон о штрафах в размере 5 тысяч рублей для водителей такси, которые не прошли обязательную аттестацию.

С 1 марта 2025 года в столице действует обязательная проверка таксистов на знание правил перевозки багажа, оказания первой помощи в ДТП и знания местных достопримечательностей. Аттестацию можно пройти бесплатно, а срок ее действия составляет 2 года.

