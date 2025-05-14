"Коммерсант": ГИБДД может получить право аннулировать водительские права по медпоказаниям

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В Госдуме рассматривают расширение полномочий ГИБДД: ведомству могут позволить аннулировать водительские права при выявлении медицинских противопоказаний во время обследования. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на законопроект поправок в Федеральные законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных".

Документом предусмотрено, что при обнаружении медицинских противопоказаний к вождению во время любого медицинского обследования (медосмотр, диспансеризация или обращение в поликлинику), водитель должен будет пройти дополнительное обследование. При подтверждении диагноза данные будут вноситься в систему Минздрава и автоматически передаваться в ГИБДД для аннулирования водительского удостоверения.

Газета передает, что неявка водителя на дополнительное медицинское освидетельствование также станет основанием для аннулирования прав. При управлении транспортным средством в таком случае нарушитель будет привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ с помещением автомобиля на специализированную стоянку.

При этом у водителей появится возможность вернуть права после прохождения лечения. На повторное медосвидетельствование дадут три месяца. Пройти осмотр можно будет только в лицензированных медучреждениях, а водительские медсправки переведут в электронный формат. Последняя мера позволит ГИБДД автоматически проверять, есть ли у водителя противопоказания к вождению.

Новые правила, по данным СМИ, могут начать действовать с 1 марта 2026 года.

Ранее в Госдуме предложили давать скидку 50% на транспортный налог водителям, которые не нарушали ПДД в течение года. Соответствующий законопроект внесла партия "Новые люди". В пояснительной записке подчеркивалось, что водители должны в полной мере осознавать ответственность за нарушения.

До этого зампред Госдумы Борис Чернышов предложил ввести отдельную страховку для "трезвых водителей". Он пояснил, что если во время этой услуги произошло ДТП, то убытки лягут не на временного водителя, а на владельца машины. По его словам, это несправедливо.