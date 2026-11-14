Следующая неделя в Москве будет на 3 градуса теплее нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московском регионе всю следующую неделю температура воздуха будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Погода в Москве и области ожидается с положительной аномалией на 2–3 градуса выше нормы всю следующую неделю. Таким образом, в дневные часы температура будет оставаться положительной – от +4 до +6 градусов", – отметил он.

По словам Голубева, самыми холодными станут ночь на 17 ноября, когда столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов, и ночь на 18 ноября с ожидаемыми минус 2 градусами.

Между тем дождь, прошедший в Москве в ночь на 14 ноября, оказался самым сильным с начала осени. В столице выпало 15 миллиметров осадков. Осадки продолжались с 18:00 13 ноября до 06:00 14 ноября. Порывы ветра в момент прохождения наиболее активной части фронта достигали 15 метров в секунду.

На фоне дождя в городе бригады ГУП "Мосводосток" при необходимости открыли решетки водоприемных колодцев, чтобы увеличить пропускную способность централизованной системы водоотведения. Под особым контролем были низинные места, а также участки вблизи остановок городского транспорта.

