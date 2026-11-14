Белгородская область 110 раз подверглась атакам ВСУ за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Белгородская область за минувшие сутки была атакована украинскими войсками 110 раз. В результате погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

По его информации, удары наносились по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Противник совершил шесть артиллерийских обстрелов и 11 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Всего были сбиты и подавлены 111 дронов.

Из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ракитянском округе погибла семья из трех человек. Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибших. Еще восемь жителей из Грайворонского, Ракитянского и Шебекинского округов получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Тем временем движение автобусов, выполняющих межрегиональные перевозки через территорию Луганской Народной Республики, ограничат с 19 ноября. Транспорт не будет курсировать ежедневно с 16:00 до 08:00. По словам главы республики Леонида Пасечника, это связано с ударами ВСУ, которые нередко приходятся на темное время суток.