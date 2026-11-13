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13 ноября, 20:00

Транспорт

В ЛНР ограничат движение межрегиональных автобусов в ночное время из-за атак ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Река

Движение автобусов, выполняющих межрегиональные перевозки через территорию ЛНР, ограничат с 19 ноября 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник.

"К несчастью, пассажирские автобусы все чаще становятся мишенью неонацистов. Противник нередко выбирает для ударов темное время суток", – написал он.

Согласно документу, автобусы не смогут передвигаться по территории региона ежедневно с 16:00 до 08:00. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Перевозчикам предоставят время, чтобы скорректировать расписание до вступления решения в силу.

Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР поручено взаимодействовать с Минтрансом для исполнения указа. Движение на пригородных и межмуниципальных маршрутах будут регулировать с учетом оперативной обстановки совместно с муниципалитетами.

Ранее автобус, следовавший из Лисичанска в Луганск, попал под удар ВСУ в Славяносербском округе. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.

Кроме того, в Новоайдарском округе на автодороге украинские силы обстреляли грузовик, из-за чего погибли двое мужчин. В Луганске около аграрного университета БПЛА атаковал грузовой автомобиль. Его водитель тоже погиб.

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