На Канье Уэста подали в суд за то, что он запер певца в школе ради оперы

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На рэпера Канье Уэста подали в суд за то, что он якобы запер оперного певца и композитора Чейза Тейлора в школе ради сочинения оперы о библейском царе Навуходоносоре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Согласно исковому заявлению, когда Тейлор прилетел в город Коди для участия в репетициях, продюсер Уэста Пол Джонсон отвез его в местную среднюю школу и проводил в комнату школьного оркестра, дверь которой заперли. Тейлору запретили покидать помещение, а выходить в туалет разрешалось только с согласия Джонсона.

Помимо исполнения главной роли и сольных партий, Тейлору предстояло сочинить музыку для постановки. Также на него возложили обязанности музыкального руководителя.

За работу певцу обещали вознаграждение, постоянное сотрудничество с Уэстом, а также указание его имени в качестве продюсера и участие в будущих операх. Однако ни одно из этих обещаний не было выполнено.

В связи с этим Тейлор требует от ответчиков признать его авторские права на музыкальные произведения и выплатить долю прибыли от их использования. Кроме того, он добивается компенсации за неоплаченную работу, упущенные заработки и предполагаемое незаконное лишение свободы.

Ранее стало известно, что отмена концертов Уэста в Санкт-Петербурге стала самым обсуждаемым в соцсетях поводом для беспокойства россиян в третьем квартале. Концерты были запланированы на 10 и 11 октября и должны были пройти на "Газпром Арене".

Через время площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами мероприятий Say Agency. Позднее появилась информация о возможном переносе шоу в Москву, однако руководство Say Agency опровергло эти сообщения.

В итоге выступления не состоялись – Say Agency сообщило, что концерты в назначенные дни провести не удастся. После отмены покупатели начали жаловаться на сложности с получением денег.