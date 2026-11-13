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13 ноября, 18:40

Происшествия

Проректору "Синергии" Ерофееву не предъявлены обвинения по уголовному делу

Фото: MAX/SHOT

На данный момент проректору по региональному развитию частного университета "Синергия" Михаилу Ерофееву не предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Валерий Невзоров.

По словам правозащитника, его подопечный находится дома со своей семьей. "Синергия" активно сотрудничает со следствием, оказывая ему всестороннюю поддержку, уточнил Невзоров.

О задержании Ерофеева сообщалось 13 ноября. По данным СМИ, поводом для расследования стал госконтракт, заключенный на десятки миллионов рублей. Деньги были выделены на создание онлайн-курса для повышения квалификации.

Свыше 13,5 миллиона рублей направили на работу субподрядчиков. Заказчик выплатил полную сумму контракта, но возникли подозрения о возможной краже более половины бюджетных денег. Ущерб может достигать 20 миллионов рублей.

Позже СМИ сообщили, что суд отправил проректора под домашний арест. При этом сторона защиты назвала все действия следствия в отношении него незаконными, в том числе задержание и требование самой строгой меры пресечения. Однако адвокаты рады, что суд не отправил его в СИЗО, хотя планируют обжаловать это решение.

Сам Ерофеев назвал ситуацию "беспределом" и "необоснованными выводами". Он обратил внимание, что контракт был исполнен, на курсах обучались свыше 140 тысяч человек со всей страны – это чиновники, работающие с молодыми людьми.

В "Синергии", в свою очередь, уточнили, что учебное заведение работает штатно. При этом там тоже подтвердили, что все контракты были выполнены, а курсы действительно помогали обучающимся повысить квалификацию.

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