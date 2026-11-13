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13 ноября, 16:19

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РЕН ТВ: суд отправил проректора "Синергии" Ерофеева под домашний арест

Проректора "Синергии" Ерофеева отправили под домашний арест

Фото: MAX/SHOT

Суд отправил проректора по региональному развитию частного университета "Синергия" Михаила Ерофеева под домашний арест. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как уточняет РИА Новости, Ерофеев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. При этом сторона защиты назвала все действия следствия в отношении проректора незаконными, в том числе задержание и требование самой строгой меры пресечения. Однако адвокаты рады, что суд не отправил его в СИЗО, хотя планируют обжаловать это решение.

О задержании Ерофеева стало известно 13 ноября. По информации журналистов, поводом для расследования стал госконтракт, заключенный на десятки миллионов рублей.

Средства были выделены на создание онлайн-курса для повышения квалификации. Порядка 13,5 миллиона рублей направили на работу субподрядчиков. Заказчик выплатил полную сумму контракта, однако возникли подозрения о возможной краже более половины бюджетных денег. Ущерб может достигать 20 миллионов рублей.

Сам Ерофеев назвал ситуацию "беспределом" и "необоснованными выводами". Он подчеркнул, что контракт был исполнен, на курсах обучались свыше 140 тысяч человек со всей страны – это чиновники, работающие с молодыми людьми.

Как отметили в пресс-службе университета, "Синергия" сотрудничает со следствием, учебное заведение работает штатно. При этом там подтвердили, что все контракты были выполнены, а курсы действительно помогали обучающимся повысить квалификацию.

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