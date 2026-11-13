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13 ноября, 15:18

Экономика

Минфин РФ предложил скорректировать порядок уплаты НДФЛ с вкладов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин РФ предложил внести изменения в условия уплаты доходов физических лиц (НДФЛ) с процентных доходов по вкладам. В рамках нововведений банки с 2027 года начнут удерживать налог по ставке 13%, а его доначислением с учетом прогрессивной шкалы займутся налоговые органы, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, корректировки хотят внести с учетом обращений банковских организаций. Предлагается сделать это ко второму чтению законопроекта, предусматривающего введение механизма применения прогрессивной шкалы налогообложения вкладов россиян.

В документе говорится, что банки выступят налоговыми агентами. В случае превышения дохода в 2,4 миллиона рублей налог должен рассчитываться с применением прогрессивной шкалы.

В Минфине уточнили, что кредитные организации до конца 2027 года должны внести изменения в работу своих систем, чтобы в дальнейшем применять новый порядок по исчислению налога в соответствии с прогрессивной ставкой. При этом точные сроки реализации меры станут известны позже – после дополнительного обсуждения с заинтересованными сторонами.

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил изменения в проект постановления правительства, направленные на повышение прозрачности предоставления налоговых льгот. В рамках нововведений резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) обяжут использовать специальное программное обеспечение – автоматизированную информационную систему "Налог-3". Кроме того, вводится единый срок подачи отчетности – до 30 декабря.

По словам экспертов, подключение к системе даст надзорным органам доступ к данным компаний в режиме реального времени. Федеральная налоговая служба сможет оперативно выявлять нестыковки и определять "слепые зоны". Это станет альтернативой проверкам и сократит бумажный документооборот.

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