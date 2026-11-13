Суд оставил в силе арест рэпера 3g0th2002 за употребление наркотиков

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/3g0th2002

Тушинский суд Москвы оставил без изменений решение об аресте рэпера 3g0th2002 (настоящее имя – Роман Романов. – Прим. ред.), задержанного по подозрению в употреблении наркотиков. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд признал рэпера виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ. В результате ему был назначен административный арест на 12 суток.

Ранее было установлено, что Романов находился в концертном зале Москвы с признаками наркотического опьянения. При этом проходить освидетельствование он отказался.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить на пропаганду наркотиков треки исполнителя 9mice (настоящее имя – Сергей Дмитриев. – Прим. ред.). По ее словам, соответствующее обращение было направлено в МВД из-за многочисленных писем граждан.

При этом СМИ писали, что призыв к проверке треков исполнителя произошел из-за постов его бывших возлюбленных. Некоторые поклонники обратили внимание на слова девушек и написали Мизулиной.