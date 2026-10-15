Рэпера Navai арестовали по делу о контрабанде наркотиков в Казахстане

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российского рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) заключили под стражу на два месяца в рамках расследования дела о попытке контрабанды наркотиков в Казахстане. Об этом сообщает местное издание "Ак Жайык" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что меру пресечения исполнителю избрал Кордайский районный суд Жамбылской области. Предполагается, что исполнитель останется в следственном изоляторе.

Позднее ТАСС подтвердили арест Navai в пресс-службе областного департамента полиции.

О задержании Navai в Жамбылской области Казахстана после пересечения границы из Киргизии стало известно 14 октября. При проверке автомобиля Mercedes S-класса, на котором музыкант возвращался с концерта в Бишкеке, служебная собака обнаружила 2,5 грамма марихуаны в кармане водительского сиденья.

Во время допроса Navai признался, что приобрел наркотики в Бишкеке. Дело возбудили по статье 268 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей до 5 лет ограничения или лишения свободы, а адвокат Александр Корытин допустил, что при более строгой квалификации обвинения срок может превысить 15 лет.

После задержания киргизская погранслужба начала служебную проверку обстоятельств прохождения музыкантом пограничного контроля на пункте пропуска "Ак-Жол – автодорожный".

