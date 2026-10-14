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14 октября, 18:50

Происшествия

Директор Navai отказался комментировать его задержание в Казахстане

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Директор российского рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) Рауф Гусанов отказался комментировать задержание артиста в Казахстане.

Сейчас рэпер находится в изоляторе временного содержания.

"Оставим пока что это без комментариев", – приводит слова Гусанова РИА Новости.

Navai задержали в Казахстане 14 октября при пересечении границы с Киргизией после того, как при проверке его автомобиля нашли наркотические средства. По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков.

По данным СМИ, 2,5 грамма марихуаны нашли в кармане водительского сиденья. Вместе с рэпером в машине находились еще несколько человек.

Позже стало известно, что концерт рэпера в Астане был отменен "по техническим причинам". Желающие вернуть деньги за отмененное выступление могут обратиться на платформы, где покупались билеты.

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