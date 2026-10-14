Концерт Navai в Астане отменили "по техническим причинам"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Концерт российского рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) в Астане был отменен "по техническим причинам". Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

"Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Концерт должен был пройти во Дворце 14 октября, в 20:00 по местному времени (18:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Уточняется, что желающие вернуть деньги за отмененное выступление могут обратиться на платформы, где покупались билеты.

Ранее стало известно о задержании Navai в Казахстане при пересечении границы с Киргизией. При проверке автомобиля рэпера на пограничном пункте "Кордай" нашли наркотические средства. Возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков.

По данным СМИ, 2,5 грамма марихуаны обнаружили в кармане водительского сиденья. Вместе с рэпером в машине находились еще два человека. Всех троих задержали, и теперь правоохранители выясняют, кому именно принадлежали запрещенные вещества.

