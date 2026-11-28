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Семь человек получили огнестрельные ранения при стрельбе в американском городе Луисвилл в штате Кентукки. Об этом сообщила местная полиция на странице в соцсетях.

По данным правоохранительных органов, пострадавших доставили в больницы. Точных данных о возрасте пострадавших нет. Однако известно, что среди них два подростка и пять взрослых.

Стрельба произошла 28 ноября вечером на вечеринке в честь дня рождения. Информация о личности подозреваемого и его мотивах не раскрывается.

Ранее в Приморье 73-летний житель Находки был приговорен к 1,5 года колонии общего режима за стрельбу по детям с балкона. Мужчина был недоволен шумными играми во дворе. В результате у 13-летней девочки после выстрела были кровоподтек и ссадина на голове.

