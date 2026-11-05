Подросток в Казани случайно выстрелил себе в глаз из пневматики

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В Казани медики Детской республиканской клинической больницы оказали помощь несовершеннолетнему, пострадавшему при стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

В больнице подросток рассказал, что пулька срикошетила в ходе стрельбы и угодила в область правой орбиты. Из-за полученной травмы ему потребовалась операция, которую выполнил заведующий отделением офтальмологии Фарид Гильманов.

Врач удалил инородное тело размером 7 на 4,5 миллиметра. Вмешательство завершилось успешно, осложнений не было. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием подростка.

"Даже небольшие пластиковые шарики и металлические пули при попадании в человека вызывают значительные повреждения. Наиболее уязвимы глаза, лицо и голова", – предупредил Гильманов.

Ранее столичные медики спасли 24-летнюю пациентку после тяжелого ДТП. Девушку доставили в городскую клиническую больницу имени А. К. Ерамишанцева с множественными травмами, в том числе грудной клетки. Из-за ушиба сердца у нее дважды развилась фибрилляция желудочков.

Врачи оба раза восстановили ритм, однако еще семь дней работа сердца оставалась нестабильной, и аритмии возникали снова. Спустя время состояние пациентки удалось стабилизировать. В настоящее время пациентка находится дома, а врачи продолжают наблюдать за ее сердцем на плановых осмотрах.

