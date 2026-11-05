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05 ноября, 16:56

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Мурашко: в России нет активного роста заболеваемости гриппом

В России нет активного роста заболеваемости гриппом – Мурашко

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Активного роста заболеваемости гриппом в России пока нет, но первые случаи, в том числе с осложнениями, уже есть. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил на совещании Владимира Путина с членами правительства по видеосвязи.

По словам министра, при подготовке к сезону Росздравнадзору поручили оценить медицинские организации и выпуск в гражданский оборот лекарственных препаратов для лечения ОРВИ и других простудных заболеваний. Поручения выполнили планово в начале сезона, а по итогам проверок все организации получили рекомендации, отметил Мурашко.

"Активно продолжается кампания (по вакцинации. – Прим. ред.). Сегодня привиты 35,5 миллиона человек, в том числе почти 12 миллионов детей, 120 тысяч беременных", – рассказал глава Минздрава.

Он отметил, что каждая серия вакцины от гриппа проходит строгий контроль через государственную лабораторию, поэтому качество гарантировано. Более 80% от общего плана вакцины уже было отгружено в регионы страны с августа этого года, добавил Мурашко.

На этом же совещании глава государства рассказал, что привился от гриппа российской вакциной и она нормально работает. С его слов, когда ему предложили сделать прививку, он сразу согласился. При этом Путин не прерывал занятия спортом.

В Роспотребнадзоре сообщили, что сезон простуд в Москве находится под полным контролем

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