Академик Нетесов: защититься от нового штамма свиного гриппа поможет вакцинация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Актуальная российская вакцина от гриппа содержит компоненты, защищающие организм от нового штамма H1N1, о распространении которого предупреждал Роспотребнадзор. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН, профессор, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

При этом эксперт отметил, что речь идет не о совершенно новом виде вируса гриппа, а лишь о новом субварианте циркулировавшего ранее вируса. По словам Нетесова, ситуацию с распространением инфекции в России отслеживает профильный НИИ гриппа Минздрава России в Санкт-Петербурге. Учреждение еженедельно публикует бюллетени о циркулирующих в стране и в мире вирусах гриппа и других возбудителях ОРВИ.

Из выявленных в России вирусов подтипа H1N1, продолжил Нетесов, 44 штамма оказались родственны эталону A/Victoria/4897/2022, рекомендованному для включения в вакцины для Северного полушария – это подтверждают последние данные центра. Еще 47 штаммов были его дрейф-вариантами, то есть вирусами, немного изменившимися в ходе эволюции.

"Основной вакцинный вариант как раз и включен в состав новой прививки этого года. Для получения иммунной защиты против него необходимо привиться актуальным препаратом", – подчеркнул Нетесов.

Состав препаратов обновляют ежегодно, подстраивая под эволюционирующий вирус, отметил эксперт. За его изменениями следят лаборатории в разных странах, которые направляют результаты во Всемирную организацию здравоохранения.

Группы риска тяжелого течения инфекции для всех подтипов гриппа практически совпадают, пояснил Нетесов. В них входят люди старше 65 лет, пациенты с пересаженными органами, с иммунодефицитами, включая ВИЧ-инфицированных, а также с серьезными хроническими заболеваниями сердца, печени, почек и легких.

Ученый отметил, что единственным исключением за последние десятилетия стал 2009 год, когда пандемический свиной грипп начал поражать и молодых людей: их иммунная система прежде не сталкивалась с подобным вирусом, а в тогдашних вакцинах он не использовался. Однако с 2011 года в прививки против гриппа стали включать антигены этого штамма, и ситуация вернулась в обычное русло, указал специалист.

По данным Роспотребнадзора, около 5% выявляемых в России вирусов относятся к гриппу А (H1N1) – свиному гриппу. По словам главы ведомства Анны Поповой, нынешний вариант вируса ранее не циркулировал в России и не использовался при производстве вакцин в предыдущие годы.

К основным симптомам свиного гриппа относят резкое повышение температуры, сильный озноб, выраженную слабость, головную боль, сухой кашель и сухость в горле. Состояние при этом может резко ухудшиться за несколько часов, иногда появляются сыпь и светобоязнь.