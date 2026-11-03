Роспотребнадзор предупредил о новом штамме свиного гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 5% выявляемых в России вирусов относятся к гриппу А (H1N1) (свиной грипп. – Прим. ред.), к которому у населения пока нет сформировавшейся защиты. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

По словам руководителя ведомства, в стране уже наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, при этом доля случаев гриппа увеличивается.

Попова пояснила, что нынешний вариант вируса ранее не циркулировал в России и не использовался при производстве вакцин в предыдущие годы. В связи с этим она призвала граждан пройти вакцинацию, отметив, что сейчас для этого подходящее время.

Также глава ведомства посоветовала не заниматься самолечением при появлении симптомов заболевания, а обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что прививку от гриппа лучше сделать осенью, до сезонного подъема заболеваемости. Для выработки иммунитета после вакцинации требуется 2–3 недели.

В первую очередь привиться рекомендуют детям, людям старше 60 лет, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями, а также медикам, социальным работникам и педагогам.

