03 ноября, 10:37Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом штамме свиного гриппа
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около 5% выявляемых в России вирусов относятся к гриппу А (H1N1) (свиной грипп. – Прим. ред.), к которому у населения пока нет сформировавшейся защиты. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".
По словам руководителя ведомства, в стране уже наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, при этом доля случаев гриппа увеличивается.
Попова пояснила, что нынешний вариант вируса ранее не циркулировал в России и не использовался при производстве вакцин в предыдущие годы. В связи с этим она призвала граждан пройти вакцинацию, отметив, что сейчас для этого подходящее время.
Также глава ведомства посоветовала не заниматься самолечением при появлении симптомов заболевания, а обращаться за медицинской помощью.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что прививку от гриппа лучше сделать осенью, до сезонного подъема заболеваемости. Для выработки иммунитета после вакцинации требуется 2–3 недели.
В первую очередь привиться рекомендуют детям, людям старше 60 лет, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями, а также медикам, социальным работникам и педагогам.
В Роспотребнадзоре сообщили, что сезон простуд в Москве находится под полным контролем