Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Заболеваемость гриппом в Москве продолжает снижаться, эпидемиологические пороги не превышены ни в одной возрастной группе. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

На 44-й неделе года, с 26 октября по 1 ноября, эпидемиологическая ситуация в городе соответствовала сезонным показателям. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших сократилось как среди детей, так и среди взрослых.

При этом рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями связан преимущественно с вирусами негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

В Роспотребнадзоре ранее напомнили, что после прививки для формирования иммунитета требуется в среднем две недели. Поэтому в ведомстве рекомендовали пройти вакцинацию до традиционного сезонного подъема заболеваемости, который ожидается осенью и зимой.

В первую очередь привиться рекомендуют детям, людям старше 60 лет, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями, а также медикам, социальным работникам и педагогам.