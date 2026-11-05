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05 ноября, 09:15

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Врач Чернышова: свиной грипп может вызвать пневмонию

Врач назвала главную опасность свиного гриппа

Фото: depositphotos/ia__64

Свиной грипп может привести к пневмонии с быстрым ухудшением состояния вплоть до летального исхода. Об этом в разговоре с aif.ru предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По данным Роспотребнадзора, в стране циркулируют гонконгский и свиной грипп. На долю вирусов гриппа приходится 6,1%. Среди них – A(H1N1), или свиной грипп, A(H3N2) – гонконгский, а также B и C. В ведомстве рекомендовали привиться от гриппа всем, особенно гражданам из групп риска.

"Свиной грипп является более заразным, он распространяется шире и быстрее. Особенно он опасен в сочетании с другими инфекциями, поскольку может вызвать пневмонию, которая будет стремительно ухудшать самочувствие вплоть до летального исхода", – сказала собеседница издания.

К основным симптомам свиного гриппа относят резкое повышение температуры, сильный озноб, выраженную слабость, головную боль, сухой кашель и сухость в горле. Состояние при этом может резко ухудшиться за несколько часов, иногда появляются сыпь и светобоязнь.

Тем временем заболеваемость гриппом в Москве снижается. Эпидемиологические пороги не превышены ни в одной возрастной группе. В период с 26 октября по 1 ноября эпидситуация в столице соответствовала сезонным показателям.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве остается стабильной

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