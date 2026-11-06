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06 ноября, 09:46

Безопасность

В МВД заявили, что при пропаже ребенка родителям нужно обратиться в полицию с фото

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Родителям пропавшего ребенка следует незамедлительно обратиться в полицию, взяв с собой документы и фотографию ребенка. Об этом сказано в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что скорость поисков зависит от того, сколько времени прошло с момента исчезновения. Чем раньше поступит заявление, тем быстрее ребенка найдут. Описывая ребенка, родителей попросили назвать главные приметы ребенка, упомянуть наличие хронических заболеваний и одежду.

МВД также указало, что дежурный по отделу полиции не может отказаться принять заявление о пропаже, сделать это он должен без промедления. От родителей требуется лишь сообщить о пропаже, а остальное выяснят сотрудники полиции.

Ранее в Туве нашли 10-летнюю девочку, которая не вернулась домой после того, как отправилась пасти овец. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию Турана. К поискам подключались сотрудники МЧС.

Выяснилось, что в темное время суток девочка увидела огни Кызыла, спустилась с горы и вышла на дорогу, где ее заметил местный житель, управлявший автомобилем. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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