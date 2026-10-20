Мама пропавшей в Екатеринбурге 12-летней шахматистки рассказала о ее состоянии

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12-летняя девочка, которая пропала после шахматного турнира в Екатеринбурге, сейчас восстанавливается. Об этом РИА Новости рассказала ее мать.

"Пока мы все восстанавливаемся, очень тяжелые дни были для нас", – сказала женщина.

О шахматах в семье сейчас не говорят. Близкие девочки в первую очередь интересуются ее самочувствием и настроением, спрашивают, чего ей хотелось бы.

В шахматном клубе "Еж", который организовывал соревнования, рассказали, что юная шахматистка уже зарегистрирована на новые турниры. Партия, после которой она ушла, не стала решающей – ребенок убежал, не сыграв последнюю, девятую партию.

О пропаже девочки стало известно 18 октября. После участия в соревнованиях в ТЦ "Веер Молл" подросток на эмоциях убежала от матери и перестала выходить на связь. Она ушла на улицу без верхней одежды и денег.

После произошедшего мать сразу обратилась в полицию. Поисками несовершеннолетней занимались полицейские и добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

На следующий день ребенка нашли. В день пропажи шахматистку нашла на улице местная семейная пара, забрала к себе переночевать, а 19 октября доставила в полицейский отдел. На мать составили протокол о ненадлежащем воспитании и содержании несовершеннолетнего.