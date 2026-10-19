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19 октября, 10:30

Происшествия

12-летняя девочка пропала после шахматного турнира в Екатеринбурге

Фото: depositphotos/blinow61

В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю девочку, которая пропала после участия в шахматном турнире. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Инцидент произошел 18 октября около 17:00. Ребенок участвовал в соревнованиях в торговом центре "Веер Молл". После игры девочка на эмоциях убежала от матери и перестала выходить на связь, рассказала собеседница агентства.

Девочка ушла без верхней одежды и денег. На ней были голубая джинсовая рубашка, футболка, джинсы и балетки.

В пресс-службе городского УМВД подтвердили информацию о пропаже девочки. Мать ребенка написала заявление в полицию.

Поисками ребенка занимаются полицейские и добровольцы отряда "ЛизаАлерт". Правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения, работают с очевидцами и близкими девочки.

Ранее 13-летняя девочка пропала в Подмосковье. Она вышла из частного дома в Пущине и не вернулась. Мать рассказала, что дочь отправилась искать потерянную сережку, а мобильный телефон оставила дома.

Через несколько дней ребенка нашли в городе Старая Купавна. Подростка доставили к следователю для выявления обстоятельств случившегося. Другие подробности не раскрывались.

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