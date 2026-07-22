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22 июля, 15:59

Происшествия

Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку нашли в Старой Купавне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пропавшая в Московской области 13-летняя девочка найдена в городе Старая Купавна. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СК России.

Уточняется, что в ближайшее время ребенка доставят к следователю для проведения следственных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Девочка пропала 19 июля, когда вышла из частного дома в Пущине и не вернулась. По словам матери, она отправилась искать потерянную сережку, а мобильный телефон оставила дома. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее другая девочка, пропавшая 20 июля в Красносельском районе Санкт-Петербурга, тоже была обнаружена живой. Ребенок находился у соседей. Девочке ничего не угрожает.

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