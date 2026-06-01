01 июня, 12:38

Происшествия

Пропавших в нацпарке под Красноярском детей нашли

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Мальчиков 12 и 15 лет, пропавших в национальном парке "Столбы" под Красноярском, нашли. Об этом рассказала представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

"Дети найдены, живы", – приводит ее слова ТАСС.

Как сообщали в региональном ГУ МЧС, мальчики потерялись в районе фанпарка "Бобровый лог", откуда шли в сторону "Столбов". Ведомство привлекло к поискам своих сотрудников из Сибирского регионального поисково-спасательного отряда.

Кроме того, в поисках были задействованы краевые спасатели, волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и другие. Всего 33 человека и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что в наземном транспорте Москвы появятся наклейки проекта "Потерялся? Не уходи!". На них в доступной форме рассказано, что должен делать ребенок, если потерялся. Среди советов – не паниковать и не выходить из транспорта с незнакомыми людьми.

Проект был запущен Мосгортрансом и фондом "Поиск пропавших детей" специально для наземного транспорта.

