Пропавших в нацпарке под Красноярском детей нашли

Мальчиков 12 и 15 лет, пропавших в национальном парке "Столбы" под Красноярском, нашли. Об этом рассказала представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

"Дети найдены, живы", – приводит ее слова ТАСС.

Как сообщали в региональном ГУ МЧС, мальчики потерялись в районе фанпарка "Бобровый лог", откуда шли в сторону "Столбов". Ведомство привлекло к поискам своих сотрудников из Сибирского регионального поисково-спасательного отряда.

Кроме того, в поисках были задействованы краевые спасатели, волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и другие. Всего 33 человека и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что в наземном транспорте Москвы появятся наклейки проекта "Потерялся? Не уходи!". На них в доступной форме рассказано, что должен делать ребенок, если потерялся. Среди советов – не паниковать и не выходить из транспорта с незнакомыми людьми.

Проект был запущен Мосгортрансом и фондом "Поиск пропавших детей" специально для наземного транспорта.