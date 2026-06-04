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04 июня, 22:02

Политика

Путин заявил, что Россия обладает уникальным опытом в области систем ПВО

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

Россия обладает уникальным опытом в области систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил Владимир Путин на организованной им встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира на ПМЭФ.

"Мы работаем у себя, совершенствуем эту систему. Не все еще решено, но это просто уникальный опыт, уникальный. Такого опыта нет нигде. У нас есть", – сказал президент.

Глава государства выразил готовность поделиться знаниями с партнерами из Китая и Индии, подчеркнув, что соответствующая работа уже ведется.

"Работа по всем этим направлениям идет. И с Индией будет продолжаться", – отметил он.

Президент упомянул истребитель Су-57, совместную разработку которого Россия когда-то предложила Индии. Данную машину пятого поколения он охарактеризовал как лучшую в мире на сегодняшний день.

Продолжая тему, российский лидер обратил внимание на важность отдельных машин ПВО, но пояснил, что для эффективной защиты воздушного пространства необходима комплексная противовоздушная оборона. Это означает работу с целями на разных высотах – с низколетящими, медленно летящими и высоколетящими. Также важно, чтобы все эти данные были объединены в одну информационную систему, которая могла бы функционировать в режиме реального времени.

"Непростая задача, высокотехнологичная", – подметил Путин.

Первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57 состоялся в России в середине мая. Воздушное судно было инициативно разработано российскими авиастроителями. Истребитель, помимо уникальных боевых характеристик, будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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