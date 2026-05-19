Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 21:31

Транспорт

Прототип истребителя 5-го поколения Су-57 совершил первый полет

Фото: МАХ/"Объединенная авиастроительная корпорация"

В России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Воздушное судно было инициативно разработано российскими авиастроителями. Истребитель, помимо уникальных боевых характеристик, будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.

Между тем "Ростех" намерен завершить сертификацию самолета МС-21 и перейти к серийному выпуску в первом квартале следующего года. Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что треть сертификационных полетов уже завершена. Также в 2027-м планируется начать серийный выпуск импортозамещенного SJ-100.

При этом до конца 2026-го будут готовы к полетам 3 летных экземпляра модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Первый опытный полет судна намечен на июнь.

Читайте также


транспортполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика