Прототип истребителя 5-го поколения Су-57 совершил первый полет

В России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Воздушное судно было инициативно разработано российскими авиастроителями. Истребитель, помимо уникальных боевых характеристик, будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.

Между тем "Ростех" намерен завершить сертификацию самолета МС-21 и перейти к серийному выпуску в первом квартале следующего года. Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что треть сертификационных полетов уже завершена. Также в 2027-м планируется начать серийный выпуск импортозамещенного SJ-100.

При этом до конца 2026-го будут готовы к полетам 3 летных экземпляра модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Первый опытный полет судна намечен на июнь.