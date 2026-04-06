Первые три учебно-боевых самолета Як-130М будут готовы до конца 2026 года

До конца 2026 года будут готовы к полетам три летных экземпляра модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Об этом в интервью РИА Новости сообщил управляющий директор ПАО "Яковлев" Василий Прутковский.

Он уточнил, что самолеты изготавливаются друг за другом с интервалом в пару месяцев. Первый опытный полет Як-130М намечен на июнь 2026 года.

Также отмечается, что базовый Як-130 изначально создавался как продвинутый учебный самолет для подготовки военных летчиков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия запускает производство отечественного среднемагистрального самолета Ту-214. По его словам, сертификация воздушного судна была завершена в декабре 2025 года.