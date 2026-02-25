Мишустин объявил о запуске производства самолета Ту-214

Фото: kremlin.ru

Россия запускает производство отечественного среднемагистрального самолета Ту-214. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления с отчетом в Госдуме.

"На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях и материалах. В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214", – сказал он.

Мишустин также упомянул отечественный пассажирский самолет МС-21, обновленный SJ-100, региональный Ил-114, а также легкий многоцелевой самолет "Байкал" с российским двигателем.

Кроме того, добавил премьер, развивались и беспилотные авиационные системы. Инфраструктура для их испытаний и углубления компетенций развернута примерно в трети регионов.

Ранее сообщалось, что основная программа сертификационных полетов пассажирского самолета Ил-114-300 выполнена. В ходе испытаний самолет успешно подтверждал работоспособность в условиях экстремально низких температур.

Первые поставки Ил-114-300 эксплуатантам ожидаются в 2026 году. Поставки следующих партий самолетов намечены на 2028-й с учетом технических циклов изготовления.