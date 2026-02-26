Нутрициолог Чаевская: полбяная каша отличается высоким содержанием клетчатки

Фото: depositphotos/SPLAV_SK

Полба является одним из древнейших злаков, который богат клетчаткой и улучшает работу кишечника, заявила News.ru нутрициолог Наталья Чаевская.

По ее словам, этот древний злак содержит много сложных углеводов, обеспечивающих длительное насыщение без резких скачков сахара в крови. Кроме того, растительный белок в составе полбы может служить альтернативой животному – это важно для тех, кто отказался от продуктов животного происхождения.

Она также добавила, что, в отличие от пшеницы, зерно полбы защищено плотной оболочкой, что предохраняет его от загрязнений и вредителей.

Чаевская уточнила, что каша из полбы обладает приятным ореховым вкусом и рассыпчатой текстурой. Она медленно переваривается, поэтому подходит людям с активным образом жизни, тем, кто худеет или просто хочет разнообразить рацион. Кроме того, полба содержит витамины группы В, помогающие бороться со стрессом и усталостью.

