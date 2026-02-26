Слово "майностяг" прозвучало в эфире радиостанции "Судного дня"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с одним новым сообщением – "майностяг", следует из телеграм-канала УВБ-76 Логи, занимающегося мониторингом активности радиостанции.

Соответствующий сигнал прозвучал в четверг, 26 февраля, в 12:32 по московскому времени.

В последний раз активность радиостанции была замечена лишь в начале прошлой недели. Тогда в эфире можно было услышать также только одно слово – "батраческий".

За несколько дней до этого эксперты сообщили о передаче сразу 5 сигналов, среди них значились слова "арыкочаек", "коломенка", "ласка", "комориал" и "зуекокриз".