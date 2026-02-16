Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир со словом "батраческий"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", передала новое сообщение. Она вышла в эфир со словом "батраческий", говорится в телеграм-канале "УВБ-76 логи".

"НЖТИ 42787 БАТРАЧЕСКИЙ 5470 9627", – цитирует телеграм-канал переданное сообщение.

Оно прозвучало 16 февраля в 15:41 по московскому времени.

Ранее УВБ-76 передала в эфир слово "нищенка". Оно прозвучало 8 февраля в 12:47 по московскому времени. Передача была зафиксирована на фоне привычного монотонного сигнала.

Кроме того, на радиостанции можно было услышать слово "доярокайф". В другой день УВБ-76 передала сразу 12 сообщений, среди которых "мюоносвод", "спинобаз", "фригория", "опальный", "сноповый", "дымозюзя", "анусокеб", "централ", "котовоин" и "комплектный".

